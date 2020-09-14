الفجيرة يتعاقد مع التونسي بلعربي

أعلن فريق الكرة بنادي الفجيرة تعاقده الرسمي مع اللاعب التونسي فراس بلعربي (24 عاماً) صانع ألعاب فريق النجم الساحلي للعب في صفوفه كمحترف ثالث بجانب الهولندي روليبو نيفاسيا والبرازيلي فارليروزا، وبالفعل انخرط اللاعب في تدريبات الذئاب بعد اجتيازه الفحوص الطبية اللازمة.

وأكد ناصر اليماحي رئيس شركة الكرة بنادي الفجيرة أن اختيار اللاعب بلعربي تم بالتنسيق مع الجهاز الفني وحاجة الفريق لصانع ألعاب، متمنياً له التوفيق وأن يساهم بجانب زملائه اللاعبين في تحقيق النتائج المرجوة، معرباً في الوقت نفسه عن شكره وامتنانه للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي على دعمه المتواصل للفريق وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح من أجل تقديم موسم مثالي يرضي تطلعات الجماهير الفجراوية..

من جانبه أكد التونسي فراس بلعربي سعادته بالانضمام للفريق الفجراوي وحرصه الشديد على النجاح في تجربته الاحترافية الأولى خارج تونس.