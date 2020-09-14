راشد بن حميد: ثقتنا كبيرة بسفراء كرة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن الأندية الإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم تمتلك عوامل النجاح وعناصر القوة التي تُساعدها على تقديم أداء جيد في البطولة الآسيوية، مشيراً إلى أن أندية العين والشارقة وشباب الأهلي دبي تعرف جيداً أهدافها وهي حريصة على تقديم أداء يرضي جمهورها في الداخل والخارج، خاصة أن عناصرها مؤهلة ولها تجارب كثيرة في البطولات الخارجية.

كما أن هذه الأندية تضم في صفوفها لاعبين دوليين يتمتعون بخبرات واسعة.

وأكد الشيخ راشد أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة العين والشارقة وشباب الأهلي دبي المشاركة في البطولة الآسيوية لأن نجاح هذه الفرق المحلية في المحفل الكروي القاري يضيف سطوراً مضيئة إلى تاريخ كرة الإمارات.

وتمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي التوفيق لممثلي الكرة الإماراتية في البطولة الآسيوية، مؤكداً ثقته باللاعبين وبقدراتهم وإخلاصهم وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم للخروج بنتائج إيجابية.