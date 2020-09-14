لوشيسكو: البدلاء قادرون علـى تعــويض غــيابات الهـلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال السعودي، أن حامل لقب دوري أبطال آسيا يمتلك البدلاء لسد النقص الذي سيخلفه غياب بعض اللاعبين عن مباراته اليوم الاثنين، أمام باختاكور الأوزبكي لحساب المجموعة الأولى.

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وقال رازفان: «منذ البداية وضعنا في الحسبان جميع الاحتمالات التي يمكن أن تعترض الفريق، نمتلك لاعبين مميزين ومتمرسين، وبإمكانهم سد الغياب الذي سيتركه زملاؤهم؛ بسبب تعرضهم لفيروس كورونا».

وزاد: نسعى لبلوغ المرحلة النهائية من البطولة، وتحقيق طموحاتنا.

هذا ويفتقد الهلال لخدمات خمسة من لاعبيه، بعد ثبوت إصاباتهم بفيروس «كورونا» حسب المسحة الطبية الأولى والثانية التي أجريت لهم، واللاعبون هم قائد الفريق سلمان الفرج، والظهير الأيمن محمد البريك، بالإضافة للمهاجم البديل صالح الشهري، والحارس البديل محمد الواكد، وحمد العبدان.