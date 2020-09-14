شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كبير لليستر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكرم جايمي فاردي وفريقه ليستر سيتي، وفادة وست بروميتش ألبيون العائد مجدداً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، باكتساحه في ملعبه 3-صفر في المرحلة الأولى من الموسم الجديد.
وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ضرب فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز بقوة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف عبر البلجيكي تيموتي كاستانيي، وركلتي جزاء لفاردي الذي توج الموسم الماضي هدافاً للدوري .
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