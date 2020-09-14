إيمانويل: العين سيقاتل لتحقيق طموحات جماهيره

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يختتم العين مساء اليوم تدريباته لمواجهة السد القطري غداً ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم بجانبهما النصر السعودي وساباهان الإيراني. من جانبه ذكر البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين أن فريقه بذل جهوداً كبيرة، خلال فترة الإعداد للموسم الحالي، من أجل بلوغ درجة الجاهزية المطلوبة للاستحقاقات المهمة المقررة على الفريق محلياً وقارياً، وقال: بداية من مباراة السد سندخل المرحلة الأصعب، كوننا لم نخض أي مباراة رسمية حتى الآن، لتحسين أداء الفريق في الوقت الحالي، غير أن الواقع يؤكد أن الجميع يضاعفون من جهودهم.

وتابع: سندخل البطولة الآسيوية برغبة كبيرة وعزيمة قوية وسنقاتل في كل لحظة بجميع المباريات منذ البداية حتى صافرة النهاية، لحصد رصيد النقاط الذي يقودنا إلى التأهل وندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة لكننا لن ندّخر أي جهد في سبيل تحقيق هدفنا ولن نتعامل بلغة الممكن بقدر ما نعمل بمبدأ المؤكد حول بلوغ طموحات الفريق في الآسيوية.

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وحول المباراة الافتتاحية لفريقه، قال: استعداداتنا مضت بأفضل طريقة ممكنة، رغم ظروف جائحة فيروس كورونا، والمنافس يلعب على أرضه، ذهاباً وإياباً، غير أننا على معرفة جيدة بإمكانيات فريقنا ونثق في مهارة لاعبينا كما ذكرت لكم وبالعمل الجاد سندخل المواجهة لحصد نقاط جميع المباريات. وأضاف مدرب العين: فرصتنا ليست كبيرة في الوقت الحالي، ونلعب ضمن مجموعة قوية، من الممكن أن نطلق عليها مجموعة الموت،بالإضافة إلى أن بدايتنا في المسابقة لم تكن جيدة، لذلك يتوجب علينا أن نكون واقعيين في تحليلنا وانطلاقاً من هنا تكمن أهمية أول مباراتين، ومنافسنا في أولى المباريات ليس ضعيفاً وسنحاول أن ننتزع نقاط المباراة منه وأن نلعب المباراتين الأخيرتين في المجموعة للاستفادة من فرصة التأهل على حساب المنافسين.

وعن توقعاته لبداية فريقه القوية بالموسم الكروي الحالي التي يستهلها بالبطولة الآسيوية، قال بيدرو: عندما يتعلق الأمر بالتوقعات لنادٍ كبير في قيمة ومكانة العين، فمن المؤكد أن الأهداف دائماً ما تكون واضحة ولا خيار أمامنا سوى الفوز وهو السبب الذي دفعني للعمل في العين.

وزاد: أثق في إمكانيات فريقي وفي اعتقادي أن مهارة لاعبي العين ستصنع الفارق المطلوب وتعزز من قوة الزعيم.