هاميلتون بطل جائزة توسكانا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب المركز الأول في جائزة توسكانا الكبرى،المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد سباق مليء بالحوادث ما أدى إلى توقفه مرتين.

وتقدم هاميلتون على زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والتايلاندي ألكسندر ألبون (ريد بول) الذي صعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته، مستفيداً من الانسحابات الكثيرة.