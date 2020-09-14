الجنيبي يرحب بممثلي الروابط العالمية في الخلوة الاستراتيجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية بممثلي الروابط العالمية المشاركين في الخلوة الاستراتيجية والتي تأتي ضمن أعمال الرابطة لرسم خارطة الخطة الاستراتيجية الجديدة 2030-2020، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية تواكب

الممارسات العالمية المتميزة ورفع مستويات التنافسية العالمية.

وأوضح الجنيبي أن سلسلة ورش العمل والجلسات النقاشية التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية مع كل من دوري كرة القدم الإنجليزي،الدوري الإسباني، الدوري الياباني والدوري السويدي جاءت بعد دراسة جوانب التطوير المرجوة والتحديات المشابهة وخاصة بما يتعلقبالحضور الجماهيري، وريادة هذه الروابط في مجالات التطوير والمبادرات التي تقوم بها ودورها في خدمة المجتمع.

وأضاف الجنيبي أن اجتماعات الخلوة سترتكز على 4 محاور أساسية وهي الجانب الفني، الجانب التجاري، التطوير المؤسسي وإسعاد المجتمع والتي تعتبر قضايا التركيز الأساسية للخطة الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة، والتي تعمل الرابطة جاهدة على أن تظهرها بأفضل شكل ممكن، بما يتوافق مع تطلعات دولة الإمارات، نظراً لأهمية كرة القدم كوسيلة للترفيه ونظرا لكونها اللعبة الشعبية الأولى في العالم،بالإضافة إلى دورها الملهم من ناحية التنمية المجتمعية.

كما وجه رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية الشكر والامتنان لمنتدى الدوريات العالمية الداعم دوما والمتمثل بالعمل على تطوير منظومات الحوكمة في كرة القدم العالمية وخلق بيئة كرة القدم احترافية،وثمن دور كل من ساهم ويساهم في تنظيم هذه الخلوة وفي تطوير الرياضة.