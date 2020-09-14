«الشارقة الرياضي» يستشرف المستقبل في الإمارة الباسمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض مجلس الشارقة الرياضي عدداً من المشاريع الاستثمارية والحلول الذكية لاستشراف المستقبل الرياضي في الإمارة الباسمة وذلك خلال الاجتماع التنسيقي مع شركة سحاب للحلول الذكية إحدى الشركات الاستثمارية لشركة الشارقة لإدارة الأصول يوم الأربعاء الماضي في فندق سنترو الشارقة، وذلك ضمن استراتيجية وتوجهات المجلس للتحول الرقمي وتعزيز مجالات الاستثمار الرياضي وفتح آفاقه.

حضر الاجتماع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك جاني نائب رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة وعبدالله سلطان الدح رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان رئيس لجنة الاستشراف الاستراتيجي وندى عسكر النقبي رئيسة لجنة المرأة وعادل الحمادي رئيس الإعلام والتحول الرقمي ومريم الحوسني مديرة إدارة الاستراتيجية والأداء وعبدالله آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة ومحمد بني حماد مدير مكتب الرئيس إضافة إلى عدد من موظفي المجلس وأعضاء اللجان الدائمة بالمجلس. ومن شركة سحاب أمين الزرعوني المدير التنفيذي وعبدالرحيم الزرعوني مدير الأعمال الرقمية.

حيث قدم ممثلو شركة سحاب تعريفاً بخدمات الشركة والرؤية التي تنطلق معها مسيرة العمل في مجالات مختلفة منها التطبيقات الرقمية وأتمتة العمليات التجارية والخدمات السحابية وتكنولوجيا المعلومات المدارة، كما عرضت فرص العمل مع المجلس ضمن مبادراته ومشاريعه المختلفة منها إدارة أنظمة الموارد والأنظمة الذكية لمراقبة المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم الأندية والمراكز الرياضية وربطها بالجهات والمؤسسات الحكومية والمنصات الخاصة بإدارة الفعاليات إضافة إلى إصدار التصاريح وتطوير المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والمنصات التجارية وغيرها.

وقال عيسى هلال الحزامي: إننا نسعى إلى بناء منظومة عمل ذكية متكاملة، إيماناً منا بأهمية العمل وفق أحدث النظم والتقنيات للارتقاء بالنتائج المرجوة بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ونتطلع للتعاون مع مختلف المؤسسات منها شركة سحاب لتقديم الحلول والتطبيقات الذكية المبتكرة وبحث فرص التطوير الاستثماري وتعزيز دور الابتكار لتحويل الأفكار والموارد إلى نماذج وعمليات عالية الكفاءة وفق الوسائل التكنولوجية لتحقيق أعلى مستوى من الفائدة للجميع سواءً المجلس أو الاندية التابعة له، والتوسع أيضاً في عملية تطبيق تقنيات رائدة مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتبسيط تنفيذ المبادرات والمشاريع والبرامج التي تدعم الإمكانات المختلفة وهذا ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة بالتعاون والتنسيق بين فريق العمل في المجلس واللجان الدائمة التي تم تشكيلها مؤخراً بعد قرار تشكيل مجلس الإدارة للخروج بأفضل المبادرات والمشاريع الاستثمارية الابتكارية والذكية وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار بقطاعات التكنولوجيا المستقبلية.

وبدوره، أوضح أمين الزرعوني المدير التنفيذي لشركة سحاب أن الشركة تمتلك خبرة واسعة في تقديم الحلول والتطبيقات الذكية والمبتكرة للعديد من المؤسسات الحكومية ونجحت في مساعدتها على تطوير خدماتها وأعمالها وتعزيز قدراتها للارتقاء بجودة حياة الجمهور، ما يجعلها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة والتقدم التي تشهدها الإمارة وليس مجرد مزود لخدمات الحلول الذكية، مؤكداً أن الشركة تسعى لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة والدولة من خلال تقديم حلول وتطبيقات مبتكرة وخدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات في مختلف القطاعات منها قطاع الرياضة.