هجن العاصفة تعتلي قمة اللقايا في ثانية جولات تمهيدي المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت اليوم الأحد تحديات الجولة الثانية من تمهيدي المرموم الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وتنافست هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا على مدار 14 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

وسيطرت هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على الصدارة في 12 شوطاً وقاد غياث الهلالي «الشاهينية» للمركز الأول في الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بعد أن وصلت لخط النهاية في زمن وقدره 6:03:8 دقيقة وبالمقابل أنهت سميتها (الشاهينية) الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات لمصلحة شعار هجن العاصفة بتوقيت وقدره 6:05:1 دقيقة.

وكان الشوط الثالث والمخصص للقايا الجعدان المحليات عاصفياً هو الآخر بعد أن كسب (شاهين) التحدي تحت قيادة المضمر غياث الهلالي بعد أن قطع رحلة السباق في زمن بلغ 6:03:6 دقيقة.. أما الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات فقد ذهب إلى شعار هجن العاصفة عن طريق (شاهين) الذي سجل توقيتاً 6:07:7 دقيقة.

وحققت (الشاهينية) المملوكة لهجن العاصفة التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بعد أنهت السباق في زمن بلغ 6:01:1 دقيقة لتكسب صدارة اللقايا البكار المهجنات في الشوط السادس.