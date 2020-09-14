فيفا يهدد «اتحاد كرة المشي» لتشابه الأسماء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باتخاذ إجراءات قانونية بحق اتحاد كرة المشي الدولي «FIWFA»؛ لتجنب تشابه الأسماء، كي لا يختلط الأمر على الجمهور. وطالب فيفا في رسالة للاتحاد غير الربحي أيضاً بتغيير شعار موندياله المتوقع في مدينة مانشستر العام المقبل؛ لأنه سيسبب إرباكاً في قدرة «فيفا» على تنظيم نهائيات كأس العالم في المستقبل.

وتأسس اتحاد كرة قدم المشي عام 2018 للاعبين بأعمار الخمسين والستين والسبعين، ومعظمهم يتعافى من أمراض، ولا تشمل المباريات أي احتكاك بين اللاعبين، ولا يوجد فيها ركض ولا تسلل، وانضم للاتحاد 60 ألف لاعب من 54 بلداً حول العالم.

وعلق بول كار (65 عاماً)، المدير التنفيذي لاتحاد كرة المشي، والذي يلعب لفريق «ويجان ووكرز» (مشاة ويجان): «نبرة التنمر في رسالة الفيفا واضحة جداً، نحن لا نهدف لنكون مثل فيفا، ولم نواجه إطلاقاً أي مشكلة تشابه أسماء. لا أعتقد أن المشجعين عندما يسمعون بكأس عالم كرة المشي سيهرعون لمشاهدة ميسي ورونالدو. نحن لسنا أثرياء مثل فيفا، لكن موقفنا قوي، ونستطيع مواجهة فيفا أو الامتثال لطلبه».

وانتدب فيفا شركة محاماة في بريطانيا؛ لمتابعة المشكلة التي «تعرض قيمة رعاية الاتحاد الدولي للخطر»، على حد ما كتب بالرسالة، وقال المتحدث الرسمي: «فيفا مثل أي مالك علامة تجارية يتبع الإجراءات المتبعة لحماية علامته».