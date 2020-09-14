«هتال» لمنصور بن زايد بطل كأس رئيس الدولة في دونكاستر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم المهر «هتال» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، النزال والمنافسة المحتدمة التي شهدتها المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين، والتي أقيمت في مضمار دونكاستر في المملكة المتحدة أمس ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير.

ونجح هتال بن «مهب» والفرس «مزنة» المولود في عام 2016، وصاحب التصنيف رقم 115 من إضافة لقب «الديربي العربي الإنجليزي»، إلى مسيرته الذهبية، بعد تتويجه مؤخراً بالديربي الفرنسي، ليجمع بين اللقبين في عام واحد، وليرفع رصيده إلى 3 انتصارات ووصافة من 4 مشاركات، ما يؤكد على المكانة العالمية المميزة التي تتمتع بها ياس لإدارة سباقات الخيل، وما تضمه من أفضل سلالات الخيل العربية وكفاءاتها الكبيرة وجودتها العالية، لاسيما بعد فوزها للعام الثاني على التوالي بثنائية «الديربي الفرنسي والديربي الإنجليزي»، بعد أن فاز بلقب العام الماضي المهر حيان بن منجز والفرس دعوة، وذلك بشعار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي يقود الخيل العربي لأعلى المراتب العالمية.

أقيم الحدث برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء الخيل العربي ورفعة شأنه ودعم الملاك والمربين بكافة المضامير العالمية، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وشهد السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات، وبلغت قيمة جوائزه 80 ألف جنيه استرليني، تألقاً كبيراً بين خيول الإمارات المشاركة من أجل الظفر بلقب الكأس الغالية، وحسم لقب الديربي العربي الإنجليزي وسط حضور قوي لنخبة الفرسان، حيث انطلق بتقدم «جوغرثا دي مونلو» للمالك الإماراتي هلال العلوي إلى الأمام لقيادة المجموعة، وذلك بإشراف ديفيد موريسون وقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، واستمر السباق بهذه الصورة حتى حانت اللحظة المناسبة في آخر 600 متر، ليدخل «هتال» مع «سطام» للمالك جيمس أوين ريسينغ، وبإشراف المدرب جيمس أوين والفارس مارتن دواير و«لولوه» العائدة لإسطبلات شادويل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تحت إشراف المدرب فيليب كولنغتون وبقيادة الفارس داين أونيل معترك المقدمة، وسط اندفاع كبير وكفاءة كبيرة أظهرتها خيول النخبة المشاركة، بيد أن جوغرثا دي مونلو حافظ على الصدارة حتى رفع «هتال» سرعته تحت القيادة الماهرة للفارس الإيرلندي تاج أوشي وبإشراف المدرب توماس ديميولت، حيث برهن على قوته وجدارته باللقب بعد أن خاض السباق بهدوء كبير مكنه من الفوز بلقب الجولة السادسة للكأس الغالية.

وتمكن البطل «هتال» من قطع مسافة السباق بزمن 2:24:51 دقيقة، وحل من بعده جوغرثا دي مونلو بفارق ثلاثة أرباع طول، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة لولوه بنت السعودي، لتحصد خيول الإمارات المراكز الثلاثة الأولى ولتؤكد من جديد إمكانياتها الكبيرة في المحافل والسباقات العالمية الكبرى.

شهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي اللذان قاما بتسليم كؤوس اللقب للفارس تاج أوشي.

و هنأ مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تتويج المهر «هتال» بلقب المحطة البريطانية السادسة التي تقام ضمن سباقات الكأس الغالية في القارة الأوروبية.

وقال إن إنجاز هتال يمثل تأكيداً جديداً على مكانة خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وانتصاراتها الكبيرة التي تشهد لها أعرق المضامير الأوروبية والعالمية، وهو دليل آخر على دور سموه الكبير في دعم خيول الإمارات للتألق في المضامير العالمية، انطلاقاً من اهتمامه ورعايته المتواصلة بالخيل العربي الذي يعاصر أزهى مراحل تطوره.

بدوره توجه فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بفوز المهر «هتال» بالديربي الإنجليزي وإضافة لقب جديد له بعد تحقيق الديربي الفرنسي، مؤكداً أن الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لسموه واهتمامه الكبير قاد لإعلاء مكانة خيول ياس لتنافس أقوى وأفضل خيول العالم وتحقيق إنجازات كبيرة باسم الإمارات.