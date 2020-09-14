13 خيلاً تشارك في كأس الوثبة في وولفر هامبتون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر عصر غد الاثنين 13 خيلاً، بمضمار وولفر هامبتون بالمملكة المتحدة والذي يقام ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويتصدر الترشيحات خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أبرزها «الغالي» بإشراف جيمس اوين، الذي اختاره فارس الاسطبل دين اونيل من إجمالي 5 خيول للفريق الأزرق الذي يمثل إسطبلات شادويل.

وينافس على اللقب رفيق اسطبله «جنان» بإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة لويس ستيورات، وهناك رفقاء إسطبلهم «المنذر» بقيادة ريتشارد كنجسكوت، و«موارد» بقيادة اليكس شادويك، و«مزيونة»بقيادة جاك ميتشيل.

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