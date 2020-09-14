«هذه دبي» يسلط الضوء على تحدي القوارب الافتراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلط برنامج «هذه دبي» الذي يبث في قناة سما دبي في التاسعة مساء، الضوء على مبادرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وإطلاق تحدي سباق دبي الافتراضي للقوارب الشراعية الأول من نوعه في المنطقة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستضاف البرنامج الذي قدمه المذيع مشعل القحطاني وزميلته ليلى المقبالي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب الذي قدم شرحاً للمبادرة وجهود النادي المتواصلة في خدمة المجتمع وتقديم كل ما هو جديد لما فيه مصلحة محبي الرياضات البحرية.

وحرص محمد عبدالله حارب على توجيه الشكر والتقدير إلى مؤسسة دبي للإعلام على تعاونها المستمر لإنجاح كافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي مشيداً باستضافة قناة سما دبي عبر برنامج «هذه دبي» والذي يسلط الضوء على كافة الفعاليات المجتمعية، الأمر الذي يشكل قيمة إضافية للوصول إلى الجمهور والمتابعين وهو أمر تحقق من خلال اهتمام المشاهدين بالقناة والبرنامج.