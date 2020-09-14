أزارينكا: ليو يحب الفوز دائماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

لم تشعر نجمة التنس البيلاروسية فكتوريا أزارينكا، المصنفة الأولى سابقاً، بالمرارة عندما خسرت نهائي بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة على يد منافستها اليابانية نعومي أوساكا رغم أنها أول بطولة جراند سلام لها منذ 2013. تعتبر أزارينكا مجرد عودتها للعب والصعود لنهائي جراند سلام إنجازاً كبيراً بعدما أجبرت على الانسحاب من البطولات بسبب دخولها في معركة وصاية على ابنها ليو (4 سنوات) مع طليقها وتعلق: «لا أتمنى أن يعيش أي شخص ما عشته من معاناة، سأكتب التفاصيل لاحقاً في كتاب فهي قصة تصلح لتكون فيلم هوليوود».

زوجها السابق بيلي خريج جامعة ميسوري لكنه حصل على رخصة احتراف جولف في هاواي حيث التقى أزارينكا وكان من المرجح أن تنتهي مسألة الوصاية على ابنهما في 2017 لكن نشبت معركة مريرة، وبما أنها لا تحمل الجواز الأمريكي اضطرت للبقاء في كاليفورنيا كي لا تخسر ابنها وانسحبت من البطولات. في مطلع 2018 ربحت جولة من معركة الوصاية بقرار قاضي لوس أنجلوس وتم نقل القضية لمحكمة في بيلاروسيا وهناك ربحت القضية، لكن طليقها استأنف الحكم ثم ربحت في الاستئناف وتعلق: «حياتي الحقيقية بدأت عندما أصبحت أماً، ليو لا يحب الخسارة أبداً، من المستحيل اللعب معه إذا لم يفز ومن الصعب التظاهر بالهزيمة أمامه. كان ذلك تحدياً لي لأنني أنا أيضا أحب الفوز».