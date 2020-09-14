رابطة المحترفين تنظم خلوة استراتيجية مع الروابط العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً الاثنين فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي تعقدها رابطة المحترفين الإماراتية مع كل من الدوري الياباني الدرجة الأولى، والدوري السويدي الممتاز، والدوري الإسباني للدرجة الأولى، ودوري كرة القدم الإنجليزي، وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري «عن بعد».

وتهدف الخلوة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي ورفع مستويات التنافسية العالمية.

وستشهد الخلوة سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية من أجل تعزيز المشاركة في صنع القرارات وفق التوجهات الاستراتيجية، كما ستقام على هامشها فعاليات مختلفة لنقل المعارف من خلال العروض التقديمية وتبادل المعلومات بمشاركة محاضرين وخبراء دوليين مشهود لهم بالكفاءة في مجال تطوير كرة القدم.

وفي السياق نفسه، ستنظم الرابطة جلسات متنوعة وفق أربعة محاور هي الجانب الفني، والجانب التجاري، والتطوير المؤسسي وإسعاد المجتمع، والتي تعتبر محاور التركيز ضمن الخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة. وستخصص جلسة للاطلاع على أفضل العوامل لتطوير بيئة كرة قدم بصورة احترافية من خلال عناصر ومكونات التطوير الخمسة وهي: تطوير الأندية المحترفة، واللاعبون، والعمليات الرياضية، والمسابقات، والجانب الفني للعبة.