شكرا لقرائتكم خبر عن حيدر عبيد مدرباً لديالى العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت الهيئة الإدارية لنادي ديالى الرياضي العراقي تسمية لاعب منتخب العراق الأول السابق حيدر عبيد مدرباً لفريقها الكروي في الموسم الكروي الجديد.

ويلعب فريق ديالى في الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى ويسعى في الموسم الجديد الى العودة مجدداً الى الدوري العراقي الممتاز، حيث سبق للفريق أن تواجد في هذا الدوري خلال المواسم السابقة.

وسبق للمدرب حيدر عبيد أن عمل مدرباً لفريق زاخو وحقق معه نتائج جيدة، كما كانت له محطات تدريبية أخرى بصفة مدرب مساعد مع بعض المدربين العراقيين.

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