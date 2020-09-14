منتخب الناشئين يتعادل ودياً مع فريق النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاماً مع فريق النصر بهدف لهدف في التجربة الودية التي جرت بملعب ذياب عوانة في ختام التجمع الداخلي لمنتخبنا استعداداً لنهائيات كأس آسيا في البحرين.

وتقدم منتخبنا في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب سلطان عادل محمد قبل أن يحرز فريق النصر هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وحرص مدرب منتخبنا للناشئين ماجد سالم على خوض المباراة بتشكيلتين مختلفتين بهدف إتاحة الفرصة أمام أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب للوقوف على جاهزيتها الفنية والبدنية بعد سلسلة من التدريبات اليومية.

شهد المباراة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وسيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، وكل أعضاء اللجنة إلى جانب أعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني.

وأشاد عبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية مشرف منتخب الناشئين، بمستوى اللاعبين في المباراة التي تعتبر الأولى منذ عودة النشاط الرياضي، مشيداً كذلك بالجهود التي يبذلها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم في تهيئة اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية.

وأوضح عبدالله سلطان أن أبيض الناشئين مستمر في تنفيذ برنامجه المعتمد سابقاً على الرغم من قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل البطولة إلى العام المقبل نتيجة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خوض مباريات ودية مع منتخبات آسيوية.