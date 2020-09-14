شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب الشرطة العراقي محمد قاسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أعلن نادي الشرطة الرياضي العراقي، عن تعرض لاعب فريقه الكروي الأول محمد قاسم، إلى الإصابة في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى.
وذكر النادي في بيان، أن غياب محمد قاسم عن مباراة فريق الشرطة العراقي مع الأهلي السعودي التي ستقام غداً الاثنين تأكد بشكل كبير بعد شعوره، بآلام في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى، مما تطلب ذهابه للفحص في المستشفى مع الطاقم المختص.
وأوضح النادي أن الفحوص أشارت إلى حاجته للراحة ليوم أو يومين على الأكثر مع عرضه مرة أخرى للفحص في المستشفى، مما يعني غيابه عن المباراة الأولى فقط.
يذكر أن محمد قاسم، هو أحد اللاعبين الذين برزوا خلال العامين الأخيرين مع المنتخب العراقي الأول، وانتقل إلى صفوف الشرطة قادماً من القوة الجوية في الانتقالات الصيفية الجارية.
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