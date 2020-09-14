شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأثنين 13 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 13 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب الإسكندرية ومباراة أسوان وطنطا على ستاد كلية الشرطة ومباراة الاتحاد السكندرى والاهلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى في الثالثة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد الخسارة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الفريق البورسعيدى فوزاً على بيراميدز بهدف دون رد نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاسماعيلى والاتحاد السكندرى بخلاف مباراة اليوم.

موعد مباراة أسوان وطنطا

تقام مباراة اسوان وطنطا في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد كلية الشرطة بالجولة السابعة والعشرين للدوري ، في مواجهة مثيرة للفريقين ضمن صراعهم للنجاة من دوامة الهبوط ، يدخلها تماسيح النيل بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أبناء السيد البدوى من مصر المقاصة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

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ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً فيما يقبع طنطا في المركز الأخير 17 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والاهلى

تقام مباراة الاتحاد السكندرى والاهلى في الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، في مباراة يدخلها المارد الاحمر بعد فوز عريض على الإسماعيلي بثلاثية ويتبقي للقلعة الحمراء ثلاث نقاط فقط على حسم اللقب ، ويتصدر الاهلى جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة .

في الوقت نفسه فإن الاتحاد صاحب المركز الخامس يدخل المباراة بعد هزيمة من مصر المقاصة ثم تعادل مع نادي مصر، سيد البلد بقيادة المدير الفني صاحب الخبرات الكبيرة طلعت يوسف، يسعى لدخول المربع الذهبي، ودائمًا ما يقدم آداء أكثر من رائع خاصة أمام الأندية الكبيرة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.