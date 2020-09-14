شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة:لن انتقل للزمالك..وصممت على تحليل المخدرات وهناك من حاول ابتزازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صالح جمعة لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أن المواقف الصعبة هى من تظهر معادن البشر وتحديداً فى النادي الأهلى لما لمسته من الكابتن محمود الخطيب، وأضاف في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر الفريق القانون للنادى على وقفتهم معي لأنهم لم يتخلوا عني حتى الانتهاء الخروج من النيابة العامة".

وأوضح نجم الأهلي الشهير: "منذ بداية لعب كرة القدم اعتدت اتهامي بأنني أكون في مواقف كثيرة في غير وعي وخلافه.. فوجئت بعد حادث التصادم عقب انتهاء التدريب بأحد شوارع الزمالك بطلبات مالية كبيرة وغريبة من صاحب السيارة كوني لاعب كرة وهو ما دفعني لطلب الذهاب إلى قسم الشرطة القريب".

وأشار الى أن الواقعة القديمة طلب مني صاحبها في البداية 3 ملايين جنيه ثم انتهت إلى مليون و200 ألف جنيه، مضيفاً: "أنا اللي صممت للذهاب لعمل تحليل شامل للخمور والمخدرات بالكامل وجاء سلبي بالكامل".

وشدد صالح جمعة: "يوجد الفيديو الأول والثاني للحادثتين وهو ما يبرأنى من كل الاتهامات، كما أن زوجتى كانت متواجدة معي في السيارة خلال الحادث وليس طليقتي كما ردد البعض".

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وقال اللاعب: "زوجتي لم تشكوني في النيابة وتحدثت مع وكيل النائب العام لتحمل المسئولية بدلا مني لتأكدها من استخدام مثل هذه الأمور ضدي".

واستطرد صالح جمعة حديثه قائلا: "دفعت 200 ألف جنيه لصاحب السيارة الأول كتعويض واستخدام سيارة أخي عبد الله جمعة أمر عادي لأننا نستخدم سيارات بعض، كما أن عدم تجديد رخصة السيارة لعدم عمل المحاكم خلال فترة كورونا".

وشكر صالح جمعة مرتضى منصور الذي أرسل المحامي الخاص به بعد تدخل أخي عبد الله جمعة، وأكد أنه متمسك بالفرصة في نادي الأهلي وسعيه للوصول إلى الوزن المثالي، وأوضح: "وقعت على بياض لمدة 3 سنوات مع الأهلي قبل إعارتي للسعودية".

وواصل عبد الله جمعة: "تعاقدي مع الأهلي ممتد لسنتين ولدي رغبة فى العودة للملعب، لم أوقع أو أتفاوض مع الزمالك نهائياً وكلما تحدثت مع عبد الله أخويا أقول له تعالى شوف عندي وعندك علشان تعرف الفارق بين الناديين، ولم أفكر في الرحيل عن الأهلي نهائياً خلال الفترة الحالية".