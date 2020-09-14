شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس : صفقة انتقال محمد إبراهيم للأهلى مفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق أن صفقة انتقال محمد إبراهيم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة ستكون مفيدة للغاية للنادي الأهلي لما يمتلكه اللاعب من مقومات فنية وبدنية جيدة للغاية، وأضاف أيمن يونس خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي أن النادي الأهلي بحاجة الى صانع ألعاب في ظل التحديات والبطولات التي ينافس عليها بشكل مستمر.

وأوضح أيمن يونس أنه لا يملك معلومة أكيدة حول رغبة الأهلي التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة مشدداً على ان محمد إبراهيم من نوعية اللاعبين أصحاب القدرات الفنية التي يحتاجها الفرق الكبرى في مركز صانع الألعاب.

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وقال أيمن يونس أن اللاعب تألق قبل موسمين مع الزمالك لكن عاندته الإصابة وعاد بعدها لكنه لم يصل للمستوى الذي يجعل الفريق ينتظر عودته للبطولة.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.