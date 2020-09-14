شكرا لقرائتكم خبر عن محامى صالح جمعة ينفى توقيع موكله لنادى الزمالك.. ويؤكد: حادث التصادم عادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحامى أشرف عبد العزيز، محامى صالح جمعة، لاعب الأهلى، أن عقد صالح جمعة مع الأهلى متبقى به عامان ونصف فكيف يوقع لنادى الزمالك، ولا يوجد مشكلة بينه وبين النادى الأهلى كما أن اللاعب نفى انتقاله لنادى الزمالك.

وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية الأولى المصرى، إن حادث التصادم بالسيارة ومن الممكن أن يتعرض له أى شخص، فاللاعب صدم سيارة مما جعلها تصطدم بأخرى، ولا يوجد إصابات فى الواقعة وتم التصالح بينه وبين الطرف الآخر وانتهى الأمر بالتصالح فى النيابة العامة.

على صعيد متصل، أمر رئيس نيابة الجيزة، بإخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالح الشاب الذى دهسه بسيارته على كورنيش النيل، حيث تصالح لاعب الأهلى صالح جمعة، مع الشاب الذى دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى حيث تنازل المجنى عليه عن الاتهام، ووصل الشاب الذى دهسه صالح جمعة بسيارته فى شهر أبريل الماضى إلى نيابة قسم الجيزة و بناء على طلب النيابة العامة لاستكمال التحقيق فى القضية، كما حضر محمد النمر محاميا عن نادى الزمالك بسبب أن السيارة المتسببة فى الحادث ملك عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.

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ووصل صالح جمعة فى سيارة ترحيلات إلى نيابة الجيزة بمحكمة جنوب الجيزة للتحقيق معه فى قضية مطلوب على ذمتها بتهمة صدم شاب بسيارته على كورنيش النيل حيث بدأت النيابة التحقيق معه.

وكشفت مصادر أن صالح جمعة لاعب الأهلى لم يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، وتم ترحيله لنيابة الجيزة بعدما تم الكشف عليه، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضية صدم شاب بسيارته فى كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى، ما تسبب فى إصابة الشاب بكسور وكدمات نتيجة سير صالح جمعة بسرعة كبيرة، كما تبين أن السيارة كانت أيضا ملك شقيقه عبدالله جمعة.