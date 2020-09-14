شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة يعلن عدم وصول أى عروض رسمية لضم محمد إبراهيم واستمرار إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة عدم وصول أي عروض للاعب الفريق محمد إبراهيم قائلا: "لم يصلنا عروض من أجل ضم محمد إبراهيم، ولا مجال للتخلي عن اللاعب في الموسم الحالي"، وتابع رئيس المقاصة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس : "إيهاب جلال أيضا مستمر مع المقاصة حتى نهاية الموسم على الأقل، وبخصوص محمد إبراهيم، هناك بعض الوكلاء يتحدثون مع بعض الزملاء في النادي، ولكن بصفتي رئيسًا للمقاصة لم يتحدث معي أحد بشأن اللاعب، ونحن نسير على سياسة أننا نحاول أن نفكر في الاستغناء عن اي لاعب وفقًا لرغبته بنهاية الموسم".

وعن أزمة المستحقات قال عبد السلام: "نحن نمر بأزمة كما تمر جميع أندية مصر بسبب كورونا وتوقف الرعاية والحقوق، ومع ذلك اللاعبون وصلهم ما بين 60 او 70 % من مستحقاتهم".

وتابع: "أثناء الموسم لا نفتح أي ملفات حتى لا يفقد اللاعب تركيزه، خاصة وأنه بعد تألقه وارد أن تكون عين المنتخب عليه، ولو هناك أحد يريد اللاعب فليرسل لنا عرضًا".

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وجدد لاعبو مصر المقاصة طلبهم من إدارة النادى بصرف جزء من مستحقاتهم المالية خلال الفترة المقبلة مطالبين إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، بالتدخل بعد تحسن النتائج ووصول الفريق للمركز الثامن برصيد 33 نقطة، بعدما كانوا يقبعون في المركز الأخير للمسابقة، بعدما تلقوا أكثر من وعد بصرف مستحقاتهم المتأخرة ولكن لم يتم تنفيذ تلك الوعود.

وتحدث اللاعبون مع المدير الفني وأكدوا له على ضرورة التحدث مع إدارة النادي لحل أزمة المستحقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها اللاعبون والالتزامات الأسرية عليهم.

كانت إدارة المقاصة قد صرفت منذ عدة أشهر جزء بسيط من مستحقات اللاعبين ووعدتهم بصرف باقي المستحقات بصورة شهرية منتظمة بداية من أغسطس الماضي، إلا أن وعود الإدارة لم تنفذ ليضطر اللاعبون للشكوى إلى إيهاب جلال، رافضين سياسة الإدارة بعدم تنفيذ الوعود وصرف المستحقات المتأخرة، خاصة ان نتائج الفريق في تقدم واصبح المقاصة يحتل المركز الثامن في جدول الدوري بعدما كان يصارع الهبوط قبل عودة النشاط اثر توقفه لفترات طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.