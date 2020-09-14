شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الاتحاد والاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد مباراة الأهلي و الاتحاد السكندري الي الحكم الدولي إبراهيم نور الدين وجاءت مباريات الاثنين على النحو التالي:-

حرس الحدود والمصري

محمد الحنفي "حكم ساحة"

أحمد حسام "مساعد أول"

سيد حسن "مساعد ثان"

محمد طعيمة"حكم رابع"

محمود دسوقي "حكم فيديو"

عاطف حسين"مساعد حكم فيديو"

أسوان وطنطا

محمد عادل"حكم ساحة"

وائل شعبان"مساعد أول"

مصطفي عطية"مساعد ثان"

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أسامة إسماعيل"حكم رابع"

وائل فرحان"حكم فيديو"

محمود وفا"مساعد حكم فيديو"

الاتحاد والأهلي

إبراهيم نورالدين"حكم ساحة"

تحسين أبو السادات"مساعد أول"

شهاب راشد"مساعد ثان"

محمد العدوي"حكم رابع"

محمد سلامة"حكم فيديو"

مبروك نبيل"مساعد حكم فيديو".

في سياق متصل كشف أحمد الحامي، نجم الكرة التونسية ووكيل المهاجم المغربي أيوب الكعبي، عن حقيقة اقتراب اللاعب من النادي الأهلي، وقال الحامي في تصريحات تليفزيونية : "أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري"، مضيفا "جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا".

كما تحدث أحمد الحامي، عن العروض التي يتلقاها أيوب الكعبي في الوقت الجاري، وقال الحامي: "أيوب الكعبي يمتلك عرضين رسميين في الوقت الجاري من ألمانيا وتركيا".