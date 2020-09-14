شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس حوار عواد وأمير مرتضى في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسة "سوبر كورة" حوارا دار بين محمد عواد حارس مرمى الزمالك وأمير مرتضى المشرف على الكرة خلال تواجدهم في مدرجات ستاد القاهرة الدولى .

حقق فريق الزمالك الفوز علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

وفى المقابل، الإنتاج الحربى يتجمد رصيده عند 30 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الاثنين بعد مواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم، على أن يتم استئناف التدريبات الثلاثاء المقبل استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز.

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإجهاد والإصابات والغيابات، وضغط المباريات كلها عناصر أدت الى ظهور الفريق بهذا المستوى.

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أضاف أمير مرتضى منصور في تصريحات عقب مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي: "حاليا نحاول تجميع نقاط ونقوم بتجربة لاعبين".

أوضح المشرف العام على الفريق الأول بالزمالك: "تأجيل مباريات أفريقيا جعلنا نعيد حسابات في أمور كثيره وهو تجربة اللاعبين".

ووصف المشرف العام على الكرة عدم الاعلان عن مباريات الدوري بأنه تخبط اتمني أن نعرف مواعيد المباريات لأن هذا كثير علينا ونريد ترتيب أمورنا".

وشدد أمير مرتضى منصور عن عدم احماء أبو جبل والشائعات التي انتشرت أثناء اللقاء بأن ذلك بسبب وجود غضب لديه، مشدداً أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة لأن هذا أسلوب ومدرسة مدرب الحراس عمرو عبد السلام منذ قدومه وهي احماء الحارس الأساسي فقط.