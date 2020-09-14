اتحاد الكرة يُعلن جدول بقية جولات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة .

ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور الـ 8 للبطولة.

ومن جانبه، أكد حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن هناك عدة أسباب لعدم اعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق في توقيت واحد.

واوضح الزناتي في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أنه كلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل اقامتها في توقيت واحد.

وأشار مدير إدارة المسابقات بالاتحاد إلى أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.

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