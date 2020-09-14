صالح جمعة يوضح حقيقة فسخ تعاقده مع الأهلي.. والتفاوض مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، أنه لا صحة لما تردد في الفترة الأخيرة عن رغبته في فسخ تعاقده مع فريقه في ظل عدم مشاركته في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأشار جمعة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن شقيقه عبد الله، لاعب الزمالك، يحاول إقناعه بالانتقال إلى القلعة البيضاء، لكنه شدد أن مجرد التفاوض في الأمر من جانبه غير جائز.

وقال صالح: "رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محترف ويريد أن يكون كل اللاعبين في جاهزية فنية وبدنية وأحترم ذلك كثيرًا منه، لأنه سيعود بالنفع على الفريق وعلى اللاعبين".

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وأكمل: "عقدي مع الأهلي مستمر لمدة موسمين مقبلين، وعندما رحلت معارًا من الأهلي للدوري السعودي وقعت عقد على بياض في وجود سيد عبد الحفيظ".

وأضاف: "متمسك بفرصتي مع النادي الأهلي، أحب التواجد في القلعة الحمراء وكما شاهد الجميع ففي أي موقف أجدهم يقفون إلى جانبي ولذلك أريد بالتأكيد الاستمرار".

وأردف: "قرأت ما يقال عن توقيعي للزمالك، عبد الله يريدني أن انتقل للزمالك وأنا أريد أن أراه في الأهلي، دائمًا ما أقول له تعال وشاهد ما سيحدث معك في الأهلي".

واختتم: "لا يجوز التفاوض من جانبي مع نادي الزمالك، هذا الأمر مستحيل أن يحدث، ولا صحة للحديث عن رغبتي في فسخ التعاقد مع الأهلي، ولا أعلم لماذا يتحدث بعض اللاعبين عن رغباتي في البقاء أو الرحيل".