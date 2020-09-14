صالح جمعة: طلب من النيابة تحليل "الخمور".. وأشكر مرتضى منصور على موقفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، أنه طلب من النيابة المصرية الخضوع لتحاليل للكشف عن المنشطات، المخدرات والخمور، بعد الحادث الذي تعرض له منذ عدة أيام.

وأشار جمعة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه قام بتعويض الشخص الذي تسبب في أضرار له أثناء الحادث، موجهًا الشكر للنادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك على إرسال محاميين له.

وقال صالح: "اعتدت على ما يقال عني منذ أن بدأت لعب كرة القدم، الحادث الذي تعرضت له من الوارد أن يحدث لأي شخص ولكن الناس عندما تشاهد لاعب كرة أو شخص مشهور يختلف سلوكها تمامًا".

وأكمل: "الشخص الذي قمت بالاصطدام بسيارته طلب مني مبلغ مالي كبير في البداية، طلب مليوني جنيه ثم بعد التفاوض وصل إلى مليون ونصف المليون لعدم تحرير محضر، ولذلك توجهنا إلى قسم الشرطة والنيابة لتفصل في الأمر".

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وأضاف: "أنا من صمم على التوجه لعمل تحليل شامل للمنشطات والمخدرات والخمور، وكلها جاءت نتائجها سلبية، قمت بهذه التحاليل بعد الحادث مباشرةً لأنني أعرف ما يقال في هذه الحالات".

وأوضح: "حي الزمالك هو طريقي يوميًا إلى مقر النادي الأهلي، من الطبيعي أن أكون هناك، زوجتي من كانت معي في السيارة لحظة الحادث وأثبت ذلك في النيابة".

وأردف: "دفعت تعويض بالفعل للشخص الذي تسببت في أضرار لسيارته، وقمت بدفع 200 ألف جنيه، وكنت أقود برخصة منتهية نظرًا لعدم وجود عمل في مكاتب المرور خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا".

واختتم: "شقيقي عبد الله طلب من مرتضى منصور رئيس الزمالك إرسال محامي لي وأشكرهم على ذلك، وتواجد المحامي إلى جانب 4 محاميين من النادي الأهلي تواجدوا معي منذ الثانية الأولى للحادث".