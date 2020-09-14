محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:
أكد مصدر في اتحاد الكرة المصري، انتظار الحصول على موافقة الجهات الأمنية للإعلان عن المباريات المقبلة من دوري We المصري.
ووفقًا لما ذكره المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن جزء من المباريات المتبقية.
وقال المصدر: "الإعلان عن جدول المباريات سيكون جزئي، أي سيتم إعلان عدد من الجولات المتبقية، واستكمال الباقي لاحقًا".
واختتم: "ننتظر موافقة الجهات الأمنية للإعلان عن الجزء الأول من المباريات المقبلة".
الجدير بالذكر أن الزمالك انتهى من مبارياته المعلنة بالدوري حتى الآن بعد لقاء الإنتاج الحربي، ولم تحدد موعد مواجهته المقبلة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر باتحاد الكرة يوضح لمصراوي سبب تأخر إعلان باقي جدول الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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