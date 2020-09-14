مصدر باتحاد الكرة يوضح لمصراوي سبب تأخر إعلان باقي جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

أكد مصدر في اتحاد الكرة المصري، انتظار الحصول على موافقة الجهات الأمنية للإعلان عن المباريات المقبلة من دوري We المصري.

ووفقًا لما ذكره المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن جزء من المباريات المتبقية.

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وقال المصدر: "الإعلان عن جدول المباريات سيكون جزئي، أي سيتم إعلان عدد من الجولات المتبقية، واستكمال الباقي لاحقًا".

واختتم: "ننتظر موافقة الجهات الأمنية للإعلان عن الجزء الأول من المباريات المقبلة".

الجدير بالذكر أن الزمالك انتهى من مبارياته المعلنة بالدوري حتى الآن بعد لقاء الإنتاج الحربي، ولم تحدد موعد مواجهته المقبلة حتى الآن.