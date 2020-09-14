اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراة الاتحاد والأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اعلنت لجنة الحكام باللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، حكام مواجهة الأهلي أمام الاتحاد، بالجولة الـ 27 بدوري we المصري.

واختارت لجنة الحكام إبراهيم نور ليدير مباراة الأهلي أمام الاتحاد ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وشهاب راشد، ومحمد العدوي حكمًا رابعا، بالإضافة لحكمي الفيديو محمد سلامة ومبروك نبيل.

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ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة ويحتاج للفوز لحسم لقب الدوري بشكل رسمي، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 36.

واستقرت لجنة الحكام على اختيار محمد الحنفي لإدارة مباراة حرس الحدود أمام المصري، ويعاونه كل من أحمد حسام وسيد حسن، وحكما رابعا محمد طعيمة، بالإضافة لحكمي تقنية الفيديو محمود دسوقي وعاطف حسين.

ويدير مباراة أسوان أمام طنطا تحكيميا محمد عادل، ويعاونه كل من وائل شعبان ومصطفى عطية، وحكمًا رابعا أسامة إسماعيل، بالإضافة لحكمي تقنية الفيديو وائل فردان ومحمود وفا.