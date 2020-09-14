المقاولون: عماد النحاس سيرحل في حال تلقيه عرضًا من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن عماد النحاس متمسك بالتواجد على رأس الإدارة الفنية للفريق رغم العروض المغرية التي يتلقاها خلال الفترة الماضية.

وقال عادل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه منذ قدوم عماد النحاس للفرق وتنهال عليه العروض لكنه يرفضها بشكل مستمر، رغم أن بعض تلك العروض تكون 3 أضعاف ما يحصل عليه مع المقاولون العرب.

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وأضاف، أن النحاس لا يهتم بالأمور المالية، وحين أتى لتدريب الفريق لم يتحدث عن راتبه ليحصل على أول شهر بدون اتفاق مسبق مع النادي.

وأوضح، أن الشرط الجزائي بين المدرب عماد النحاس ونادي المقاولون لا يتعدى راتب شهرين مع الفريق.

وأشار إلى أن عماد النحاس لا يسعى للأمور المالية، ولن يرحل عن المقاولون العرب إلا في حالة وصول له عرض من النادي الأهلي لتدريب الفريق.