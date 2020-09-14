وكيله يحسم الجدل.. هل ينتقل أيوب الكعبي للأهلي أو الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد الحامي وكيل أعمال المهاجم المغربي أيوب الكعبي، أن موكله لم يتلق عرضًا رسميًا من جانب الثلاثي المصري الأهلي أو الزمالك إلى جانب بيراميدز.

وكيل أيوب الكعبي قال في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"اللاعب لم يتلق عرضًا رسميًا من الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأضاف :"أيوب الكعبي تلقى عرضًا رسميًا من جانب أحد فرق الدوري الألماني والتركي أيضًا".

وعن شروط اللاعب حول فريقه القادم، أوضح :"في البداية أيوب الكعبي لم يطلب الحصول على 2 مليون دولار خاصة لا يستطيع أي فريق في الظروف الحالية أن يدفع هذا المقابل".

وواصل :"أيوب الكعبي تواصل مع مدرب المنتخب المغربي ونصحه بالاحتراف أوروبيًا وإذا سينتقل للملاعب العربية عليه الانتقال لصفوف الأهلي أو الزمالك أو الترجي".

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وأنهى :"الكعبي تواصل في الفترة السابقة مع وليد أزارو، لكن يبقى القرار في يد اللاعب خاصة أنه لا يفكر سوى كرويًا عن الأمور ماديًا".

وكانت الفترة الماضية شهدت فسخ عقد أيوب الكعبي مع ناديه هيبي شينا فورشن الصيني ليصبح اللاعب من حق الانتقال لأي نادٍ بصورة مجانية.

وذكرت تقارير صحفية مغربية في الساعات الماضية أن الأهلي ينافس كل من بيراميدز والوداد البيضاوي للحصول على خدمات صاحب الـ27 عامًا.

ولعب أيوب الكعبي 14 مباراة مع الوداد في الموسم الحالي (2019 - 2020) استطاع من خلالها أن يسجل تسعة أهداف مقابل صناعة ثلاثة أهداف حاسمة، حيث انتقل إلى الفريق الودادي على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن الكعبي انتقل إلى صفوف هيبي شينا فورشن في سوق الانتقالات الصيفية لموسم (2018 - 2019) قادمًا من فريق نهضة بركان في صفقة قدرت بستة ملايين دولار.