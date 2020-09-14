بالفيديو والصور.. قمة فرنسا تنتهي بـ"خناقة" و5 بطاقات حمراء في دقيقة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
اشهر حكم مباراة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا بالجولة الـ 3 بالدوري الفرنسي، 5 بطاقات حمراء للاعبي الفريقين بعد اشتباكات بين طرفي اللقاء
وبعد نهاية الوقت الأصلي احتسب الحكم جيروم بريستارد 6 دقائق في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني، إلا أن الدقيقة الأخيرة شهدت اشتباكات مؤسفة بين لاعبي الفريقين.
وتعرض للطرد كل من لايفن كورزاوا ولياندرو باريديس ثنائي باريس، وجوردان أمافي وداريو بينيديتو لاعبي مارسيليا على البطاقات الحمراء.
واضطر حكم اللقاء للعودة لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، والتي أظهرت وجود اعتداء من نيمار على لاعبي باريس، ليحصل البرازيلي على بطاقة حمراء أيضًا.
وانتهت المباراة تفوق مارسيليا بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.
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