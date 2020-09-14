أمير مرتضى يهاجم اتحاد الكرة بسبب التأخير في الإعلان عن جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك، أن تراجع أداء الفريق بسبب الإجهاد والإصابات والغيابات، وضغط المباريات.

وأضاف أمير مرتضى منصور في تصريحات عقب مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي: "حاليا نحاول تجميع نقاط ونقوم بتجربة لاعبين".

وتعليقا على تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا، قال: "تأجيل مباريات أفريقيا جعلنا نعيد حسابات في أمور كثيرة وهو تجربة اللاعبين".

ووصف المشرف العام على الكرة عدم الإعلان عن مباريات الدوري بـ"التخبط": "أتمني أن نعرف مواعيد المباريات، لأننا نريد ترتيب أمورنا".

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في الجولة المقبلة أمام أسوان، حيث لم يعلن اتحاد الكرة جدول الدوري بعد الأسبوع الـ27.

ونفى أمير مرتضى منصور ما تردد عن غضب محمد أبو جبل حارس الفريق: "هذا الكلام عار تماما عن الصحة لأن هذا أسلوب ومدرسة مدرب الحراس عمرو عبد السلام منذ قدومه وهي إحماء الحارس الأساسي فقط"

واختتم أمير مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "هناك لاعبين عائدون من الإصابة يحاولون تقديم أفضل ما لديهم خاصة في ظل الغيابات".

واستطاع الزمالك الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، لينفرد بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة، مع مراعاة خصم 3 نقاط لانسحاب الأبيض أمام الأهلي.