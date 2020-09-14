"ربما تشعر الأندية الثلاثة بالخوف".. كارتيرون ينتقد تأجيل دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

انتقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قرار تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلًا أنه لا يعلم إن كانت الأندية المنافسة تشعر بالخوف من خوض المباريات في الوقت الحالي.

وقال كارتيرون في تصريحاته بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري: "نحن أكثر فريق في العالم لعب هذا العدد مباريات، وأكثر فريق يمتلك جدول مباريات مضغوط، ونفس هؤلاء اللاعبين من حققوا كأس السوبر المصري والإفريقي."

وتابع: "المباراة كانت صعبة للغاية ووجدنا صعوبات كبيرة في نهاية المباراة، وبدنيًا تراجعنا بسبب ضغط المباريات، لكني سعيد للغاية بمستوى اللاعبين والروح التي ظهر بها الفريق."

أما عن مشاركة محمود "جنش" في حراسة المرمى، فقد قال الفرنسي: "هناك ضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات، لكن نحن الفريق الوحيد في إفريقيا الذي يمتلك 4 حراس مرمى ممتازين، وليس لدينا استراتيجية ثابتة بشأن من سيشارك، وفي أي وقت من الممكن أن يشارك أي حارس من الحراس الأربعة."

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وأضاف: "لدينا إسلام جابر لعب المباراة الماضية في مركز وسط الملعب واليوم لعب مدافع أيسر، ونفس الأمر بالنسبة لإمام عاشور وأنا فخور بهما للغاية، نحن نمتلك لاعبين لا يلعبون في غير مراكزهم بسبب الإجهاد الذي يعاني منه الفريق ومع ذلك الأداء جيد."

وأوضح سبب خسارة بعض النقاط في الدقائق الأخيرة، قائلًا: "تفوقنا على الاتحاد ثم تعادلنا بالرغم من أفضليتنا، ونفس الأمر حدث في مباراة سموحة، وهذا بسبب فقدان التركيز خلال الدقائق الأخيرة من المباراة بسبب الضغط الذي نعاني منه في ضغط المباريات، لكن اليوم كنا أفضل في هذا الجانب والدقائق الأخيرة شهدت قرارات جيدة."

وواصل: "نحن نلعب على قدرات اللاعبين، ولذلك نحن نعتمد على الاطراف والعرضيات لأن هذا أكثر من يميز لاعبينا."

وعبر عن ضيقه من تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال، قائلًا: "نحن أكثر فريق كان يحتاج إلى التأجيل، لكننا لم نطلب التأجيل، ولا أعلم لماذا الفرق الثلاثة طلبوا التأجيل، ولا أعلم إن كانوا يشعرون بالخوف، لكن كنت أتمنى أن ننفذ نفس الطريقة التي اعتمدوا عليها في أوروبا بلعب باقي المباريات بشكل مجمع."

واختتم قائلًا: "أشعر بالضيق من التأجيل لأن الأمور تفلت من أيدينا وفترة الانتقالات مقبلة علينا، هناك لاعبين يرغبون في الرحيل عن أنديتهم، وبقدر ما الأمر جيد بدنيًا كان يجب أن يتم لعب المباريات هذا الموسم بدلًا من التأجيل للموسم المقبل، وإذا كانت هناك مشكلة في اللعب بالمغرب يمكن اللعب في مكان أخر."