وجه صالح جمعة الاعب النادي الاهلي الشكر لمحمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد مرجان مدير النادي لوقوفهم معي في الأزمة الأخيرة مؤكداً ان النادي الأهلي دائماً ما يقف بجواره في المواقف الصعبة.
صرح صالح جمعة في تصريحات هاتفية مع الإعلامي احمد شوبير خلال برنامج ملعب oNtime ان الشخص الذي صدمه طالب بـ 2 مليون جنيه من أجلالتنازل عن القضية
و أضاف اللاعب انه طلب الخضوع لتحليل مخدرات وكحوليات بعد الحادثتين الانه يعلم جيدا ما سوف يتم نشره بعد الحادث .
و اكد اللاعب ان موقع الحادث هو طريقه للنادي الأهلي كل يوم و اشار الي ان زوجته هي من كانت معه فيالسيارة أثناء الحادث الأخير و هو ما قام اثباتة و قال اللاعب انه قام بدفع تعويض لصاحب السيارة الأخيرة و200 ألف جنيه للشخص الذي صدمته في الحادثة الأولى .
و شدد صالح جمعة انه يكرر الشكر للفريق القانوني بالنادي الأهلي ورئيس الزمالك الذي أرسل لي محام من مكتبه و اضاف حاولت إنهاء المشكلتين بشكل ودي للتفرغ للتدريبات مع الأهلي و
ان الأهلي أرسل 4 محامين من الإدارة القانونية كانوا بجواري طوال الأزمة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمته الأخيرة.. صالح جمعة يشكر محمود الخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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