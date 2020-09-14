بعد أزمته الأخيرة.. صالح جمعة يشكر محمود الخطيب

وجه صالح جمعة الاعب النادي الاهلي الشكر لمحمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد مرجان مدير النادي لوقوفهم معي في الأزمة الأخيرة مؤكداً ان النادي الأهلي دائماً ما يقف بجواره في المواقف الصعبة.

صرح صالح جمعة في تصريحات هاتفية مع الإعلامي احمد شوبير خلال برنامج ملعب oNtime ان الشخص الذي صدمه طالب بـ 2 مليون جنيه من أجل

التنازل عن القضية

و أضاف اللاعب انه طلب الخضوع لتحليل مخدرات وكحوليات بعد الحادثتين الانه يعلم جيدا ما سوف يتم نشره بعد الحادث .

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و اكد اللاعب ان موقع الحادث هو طريقه للنادي الأهلي كل يوم و اشار الي ان زوجته هي من كانت معه في

السيارة أثناء الحادث الأخير و هو ما قام اثباتة و قال اللاعب انه قام بدفع تعويض لصاحب السيارة الأخيرة و200 ألف جنيه للشخص الذي صدمته في الحادثة الأولى .

و شدد صالح جمعة انه يكرر الشكر للفريق القانوني بالنادي الأهلي ورئيس الزمالك الذي أرسل لي محام من مكتبه و اضاف حاولت إنهاء المشكلتين بشكل ودي للتفرغ للتدريبات مع الأهلي و

ان الأهلي أرسل 4 محامين من الإدارة القانونية كانوا بجواري طوال الأزمة الأخيرة.