مارك فوتا يشيد بصفقة الأهلي المحتملة

علق الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق للإسماعيلي، على مستوى المغربي أيوب الكعبي، المهاجم المغربي المرشح للإنضمام إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال الهولندي مارك فوتا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "دربت الكعبي في منتخب الشباب المغربي وهو لاعب جيد ويمتلك

أسلوب رائع في الخط الهجومي ولديه إمكانيات قوية".

وعن مقارنة أيوب الكعبي بوليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، شدد: "أزارو والكعبي لا يمكن الاستغناء عنهم والثنائي جيدين ولو أنا مدرب النادي الأهلي سألعب بطريقة (4-4-2) سأعتمد على الثنائي في تشكيلتي.

علق الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق للإسماعيلي، على مستوى الثنائي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، وأشرف بن شرقي، ولاعب الزمالك.

وقال الهولندي مارك فوتا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أزارو مهاجم جيد وسريع وقادر على إحراز الأهداف وأشرف بن شرقي صانع ألعاب جيد وينجح في صناعة العديد من الفرص والأهداف لزملاؤه".

وأوضح: "قمت بتدريب الثنائي في منتخب الشباب بالمنتخب المغربي".