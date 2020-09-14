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صديقه: صالح جمعة حرر محضر في قسم العجوزة لفسخ عقده مع الأهلي

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قال محمد صبحي، لاعب إنبي السابق، وصديق صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمرء، إن اللاعب حرر محضرًا ضد النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته.

وأكد محمد صبحي في تصريحات عبر

برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "صالح جمعة حرر محضر ضد النادي الأهلي في قسم العجوزة لإصبات حالة بعدم مشاركته مع النادي الأهلي وذلك لفسخ عقده مع القلعة الحمراء".
وتابع: "صالح جمعة يعتمد على بند نسبة المشاركة من أجل فسخ عقده مع الأهلي وهو ما سينجح فيه اللاعب".
وأتم: "صالح عقد جلسة مع مسئولي الزمالك منذ أسبوعين أو 3 أسابيع ووقع لنادي الزمالك".
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