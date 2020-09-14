قال فتحي مبروك، رئيس لجنة اكتشاف المواهب في الأهلي حاليًا ونجم الكرة المصرية سابقًا، كواليس هامة ليلة إحدى مباريات القمة بين ناديي الأهلي والزمالك خلال توليه فترة قيادة الفريق الأول لكرة القدمبالنادي الاهلي في منصب المدير الفني.
وأكد فتحي مبروك في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فاجئت الثنائيرمضان صبحي وكريم بامبو والثنائي قد تم تصعيدهم منذ فترة ليست طويلة أنهم سيشاركون بشكل أساسي أمام الزمالك".
وأوضح: "الثنائي أصيبوا بالدهشة بعد إبلاغهم ولكني قلت لهم نصًا أن هذه المباراة ستصنع منهم نجومًا أو ستقضي عليهم نهائيًا لو لم يقدموا أداءًا جيدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر فتحي مبروك يكشف كواليس حديثه مع رمضان صبحي وبامبو قبل مشاركتهم في مواجهة الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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