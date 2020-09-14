تحدث الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن الفترة التي قضاها داخل قلعة الدروايش في السنوات الماضية.
وقال الهولندي مارك فوتا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيعياسين على قناة "النهار": "إذا تحدث معي الإسماعيلي في ظل الضغط الذي يتعرض له من أجل تدريب الفريق سأوافق".
وتابع: "الإسماعيلي فريق قوي ومستعد لتدريبهمن جديد في أي وقت من أجل إخراجه من الأزمة التي يعاني منها".
وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات معه، شدد: "بيراميدز يمتلك مدرب ولا أحب الحديث عن هذا لانهم ينافسون على المركز الثاني أو الثالث ولم يتواصلون معي بشكل رسمي لتدريبهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مارك فوتا يكشف حقيقه توليه المسئولية الفنية لبيراميدز في الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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