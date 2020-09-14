نجم سلة الاتحاد السكندري : رئيس النادي بمثابة أخ أكبر لي

أكد إسماعيل أحمد، لاعب سلة الاتحاد السكندري، أن فريق زعيم الثغر مميز.

وقال إسماعيل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد مصيلحي بمثابة أخ أكبر بالنسبة لي، وفريق الكرة بالاتحاد السكندري مميز". وأكمل: "محمد عبد المطلب وعماد محمود من ضمن اللاعبين الذين أحب مشاهدتهم وأنا صغير، كانو من ضمن الطفرات

في كرة السلة الحديثة".

وأضاف: "عبد المطلب كان سعيدا في منصة التتويج ليس من أجل الاتحاد ولكن لأنني كنت سأستلم جائزة أفضل لاعب".

وأتم: "الوصول للقمة سهل لكن هناك مجهود قوي معنوي وذهني للحفاظ والاستمرار بنفس الوتيرة بأكبر عدد سنين ممكن".

كشف اسماعيل أحمد نجم كرة السلة بالاتحاد السكندري،

أن كرة القدم أفادته في ممارسة لعبة السلة خلال السنوات الماضية. قال إسماعيل أحمد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه مارس كرة القدم وشغل مركز حراسة المرمى في سموحة لكن المدرب طرده لانه كان يجلس على الأرض بسبب أن الكرة لا تصله. وواصل أنه ذهب للاتحاد.السكندري مع الجارم وفكر في تحويل مسيرته لكرة السلة واستفاد من ممارسة كرة القدم لأن التحركات تكون بالقدم مثل كرة السلة.