بواش يشيد بفوز مارسيليا على باريس سان جيرمان

أعرب أندريه فياش بواش المدير الفني لأولمبيك مارسيليا،عن سعادته بالفوز الثمين على نادي باريس سان جيرمان،بالدوري الفرنسي لكرة القدم في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلدوروم بمارسيليا .

وهي الهزيمة الثانية على التوالي التي يتعرض لها نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بعد السقوط في عقره داره أمام مارسيليا بنتيجة 1-0 في قمة الأسبوع الثاني بمسابقة الدوري.

ويدين مارسيليا بالفضل لنجمه فلوران توفين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

قال أندريه فيلاس في تصريحاته عقب المباراة :" لقد كان انتصاراً مهمًا ، إنه تاريخي وصعب للغاية ، عانينا في هذه المباراة وكان هناك القليل من الهدر الفني مع الكرة لكنه كان نصرًا عظيمًا".

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تابع :" لقد فكرنا بالفعل في اللعب بمدافع في خط الوسط إضافي ، بدأنا مع فلوران توفان حتى أنه تعمق في الهجوم ، واجهتنا مشكلة صغيرة في الخروج من الضغط الأول

الذي يمارسه باريس سان جيرمان بشكل جيد".

أضاف :" شيئًا فشيئًا ، تحسننا ، كان لدينا سيطرة بالكرة ، كنا منضبطين وهذا يقودنا إلى الفوز الذي يجب أن ينتهي بنتيجة 2-0 ولكن ، لا نعرف لماذا ، ألغى الحكم الهدف الثاني لنا".

أردف :" إنها مباراة للاستمتاع خاصة أن دي ماريا ونيمار مذهلين ، لقد ظهروا أنهم أقوياء بعد أن تغلبوا على فيروس كورونا المستجد".

وأختتم مدرب مارسيليا تصريحاته قائلا :" لقد لعبوا 90 دقيقة بشكل جيد وكان الأمر صعبًا علينا ، كنا واثقين من أنه يمكننا القيام بشيء ما في هذا اللقاء. "