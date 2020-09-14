كشف أحمد الحامي، نجم الكرة التونسية ووكيل المهاجم المغربي أيوب الكعبي، عن حقيقة اقتراب اللاعب من النادي الاهلي.
وقال الحامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه
وتابع: "جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا".
كشف أحمد الحامي، نجم الكرة التونسية ووكيل المهاجم المغربي أيوب الكعبي، عن العروض التي يتلقاها أيوب الكعبي في الوقت الجاري.
وقال الحامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمهعمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أيوب الكعبي يمتلك عرضين رسميين في الوقت الجاري من ألمانيا وتركيا".
وتابع: "اللاعب لم يحسم موقفه من العرضين وجاري دراسة جميع العروض في الوقت الجاري".
وأتم: "أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري".
وتابع: "جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أيوب الكعبي: الأهلي لم يطلب ضم اللاعب رسميا.. واللاعب لديه عروض أوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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