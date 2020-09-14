هداف الدوري الانجليزي يقود ليستر سيتي لإكرام وست بروميتش بثلاثية

أكرم هداف الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي “جيمي فاردي” وفريقه ليستر سيتي وفادة وست بروميتش ألبيون العائد مجددًا الى البريميرليج باكتساحه في ملعبه بنتيجة 3/0.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بين خامس الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي، ومضيفه العائد بين الكبار بعد موسمين في الدرجة الأولى “التشامبيونشيب“، ضرب فريق المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز بقوة في الشوط الثاني.

وافتتح ليستر سيتي التسجيل برأسية من البلجيكي تيموتي كاستانيي القادم هذا الصيف من أتالانتا الإيطالي عند الدقيقة 56.

ثم تكفل فاردي الذي توج الموسم الماضي هدافا للدوري برصيد 23 هدفًا، بإحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 74 من ركلة جزاء اصطادها الجناح الطائر مارك ألبرايتون، وعاد فاردي ليُسجل الهدف الثالث من ركلة الجزاء أيضًا انتزعها جيمس جاستن في الدقيقة 84.

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وبهذه الهزيمة القاسية المشابهة لتلك التي تعرض لها في مواجهته الأخيرة مع ليستر في آذار/مارس 2018 (1-4 على أرضه أيضا)، اختبر وست بروميتش نفس سيناريو ما حصل مع العائدين الآخرين فولهام وليدز يونايتد اللذين خسرا أمام أرسنال صفر-3 وليفربول حامل اللقب 3-4 على التوالي.

وهي المرة الأولى منذ موسم 2013-2014 التي تخسر فيها جميع الفرق الثلاثة الصاعدة الى الدوري الممتاز في المرحلة الافتتاحية بحسب “أوبتا” للاحصاءات (كريستال بالاس وهال سيتي وكارديف سيتي في حينها).

ويأمل ليستر هذا الموسم أن يعوض ما فاته في الموسم المنصرم الذي توقف لأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ خسر بطاقته المؤهلة الى دوري الأبطال في المرحلة الأخيرة لصالح تشلسي ومانشستر يونايتد بخسارته في المرحلتين الأخيرتين أمام توتنهام (صفر-3) ويونايتد بالذات (صفر-2).

ويلتقي الإثنين شيفيلد يونايتد مع ولفرهامبتون، وبرايتون مع تشلسي الذي كان أكثر الفرق حتى الآن نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية.