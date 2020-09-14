فالنسيا يحسم "دربي المدينة" أمام ليفانتي 

حسم فالنسيا نتيجة ديربي مدينة فالنسيا أمام جاره ليفانتي 4-2 اليوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم ليفانتي منذ الدقيقة الأولى عبر خوسيه لويس موراليس الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 36 بعد أن عادل البرازيلي غابريال باوليستا لفريق "الخفافيش" في الدقيقة 12. ثم دخل الفريقان إلى استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها بعد أن أدرك الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز التعادل في الدقيقة 39 بعد تمريرة من الكوري الجنوبي لي كانغ-إين.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 75 حين أهدى مانويل فاييخو هدف التقدم لفالنسيا بعد أقل من ثلاث دقائق على دخوله أرضية الملعب بتمريرة أخرى من لي كانغ-إين الذي أصبح بحسب "أوبتا" للإحصاءات أصغر لاعب في فالنسيا (19 عاماً و207 أيام) يحقق تمريرتين حاسمتين خلال مباراة واحدة خلال القرن الحادي والعشرين، متفوقاً على خوان ماتا الذي كان يبلغ 20 عاماً و150 يوم حين حقق ذلك عام 2008.



وحسم فاييخو النقاط الثلاث بشكل نهائي لأصحاب الأرض بهدفه الشخصي الثاني الذي سجله في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



وتعادل فياريال في افتتاح الموسم الجديد على أرضه، مع هويسكا 1-1.



وفشل فريق "الغواصة الصفراء" في تحقيق الفوز بل حتى كان رجال المدرب أوناي إيمري قريبين جداً من السقوط أمام ضيفهم العائد مجدداً إلى دوري الأضواء لولا ركلة جزاء احتسبت لهم بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "VAR".



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ووجد فياريال نفسه متخلفاً في أواخر الشوط الأول بهدف سجله بابلو مافيو (42)، ثم انتظر حتى الدقيقة 68 لتحقيق التعادل بعد نيله ركلة جزاء احتسبت باللجوء إلى "VAR" للتأكد من لمسة يد داخل المنطقة لصاحب الهدف مافيو، فانبرى لها جيرار مورينو بنجاح.



ولم تكن حال ريال سوسييداد، أفضل من فياريال لأنه تعادل بدوره مع مضيفه بلد الوليد في سيناريو مشابه، إذ أنهى الأخير الشوط الأول متقدماً بهدف ميشل ألفونسو هيريرو (39)، قبل أن يعادل الضيف الباسكي في الشوط الثاني بواسطة روبرتو لوبيز (60).



وخرج ريال بيتيس منتصراً من المرحلة الافتتاحية وذلك بفوزه على مضيفه ألافيس بهدف وحيد سجله في الوقت القاتل كريستيان تيلو (4+90).

المصدر: بي إن سبورت