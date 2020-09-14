باريس سان جيرمان يسقط في كلاسيكو فرنسا في مباراة شهدت 5 بطائق حمراء

عاد مرسيليا بالفوز 1-0 من أرض منافسه باريس سان جيرمان في كلاسيكو مشحون لعب الأحد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل هدف المباراة الوحيد فلوران توفان حين تابع بيسراه كرة ديميتري بايت الثابتة 31.

وصار رصيد مرسيليا 6 نقاط من مباراتين بينما خسر حامل اللقب في المباراتين اللتان لعبهما حتى الآن في الدوري.



ويحتل سان جيرمان المرتبة 18 بينما صعد مرسيليا، أما مرسيليا فبات خامساً بـ6 نقاط.



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وهو الفوز الأول لمرسيليا على باريس سان جيرمان في 21 مباراة وتحديداً منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (3-صفر بملعب فيلودروم)، خسروا بعدها أمام نادي العاصمة 17 مرة مقابل ثلاث تعادلات.



كما هو الفوز الأول للفريق المتوسطي على نادي العاصمة بملعب "بارك دي برانس" منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (3-صفر).



وشهد الكلاسيكو توتراً كبيراً بين لاعبي الفريقين أرغم الحكم جيروم بريسار على إشهار البطاقة الصفراء خمس مرات في الشوط الاول، وتسع في الثاني.



وزادت حدة التوتر في الدقيقة السادسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع باشتباكات ثنائية بين الأرجنتينيين لياندرو باريديس (سان جيرمان) وداريو بينيديتو من جهة، وجوردان اما في (مرسيليا) ولايفان كورزاوا فطردهم الحكم، الأولان بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يطرد النجم البرازيلي نيمار لضربه المدافع الإسباني ألفارو غونثاليث على رأسه بدون كرة لحظة الاشتباك.