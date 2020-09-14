رياضة | سواريز يعاند كومان ويرفض الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر سواريز يعاند كومان ويرفض الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى رونالد كومان المدير الفنى الهولندى الجديد لبرشلونة الإسباني لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويرغب كومان فى التعاقد مع مهاجم ليون الفرنسي ممفيس ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم بينما يرغب فى رحيل سواريز. وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة لويس سواريز وهى البقاء فى برشلونة وعدم الرحيل عن البارسا خلال الميركاتو الصيفي القادم. وأوضحت تقارير صحفية إسبانية أن كل من يوفنتوس الايطالي وأتليتكو مدريد الإسباني يرغبان فى التعاقد مع سواريز.

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