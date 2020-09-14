رياضة | مبابي يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مبابي يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حسم مستقبله مع ناديه الفرنسي وأبلغ إدارة النادي بقراره النهائي.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن كيليان مبابي أبلغ إدارة النادي الفرنسي برغبته في الرحيل في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن النادي الفرنسي قد يضطر لبيع نجمه الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا في نهاية الموسم الحالي لأن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مبابي يعتبر هدفًا رئيسيًا لريال مدريد في صيف 2021 كما أن هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الفرنسي أبرزها قطبي مانشستر وليفربول الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني.