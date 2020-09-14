رياضة | الهلال يتحدى "كورونا" في أولى جولاته للدفاع عن لقبه القاري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهلال يتحدى "كورونا" في أولى جولاته للدفاع عن لقبه القاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود عجلة كرة القدم إلى الدوران في القارة الآسيوية الإثنين، مع استئناف مباريات مسابقة دوري الأبطال في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت مباريات المسابقة القارية الأولى منذ آذار/مارس الماضي، بسبب الأزمة الصحية التي خلفها انتشار جائحة كورونا.

وتقام مباريات منطقة غرب آسيا بنظام التجمع في قطر بدءاً من الاثنين وفق إجراءات وبروتوكول صحي صارم، من أجل حماية اللاعبين والمنظمين من مخاطر الفيروس، على أن تقام مباريات مجموعتين من الشرق في ماليزيا بدءاً من 16 تشرين الأول/أكتوبر، لكن مكان إقامة المجموعتين الأخريين في الشرق بالإضافة إلى الأدوار الاقصائية لم يُعلن عنها بعد.

ويخوض الهلال السعودي حامل اللقب مباراته ضد باختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية على ملعب الجنوب منكوباً بإصابة خمسة من لاعبيه بـ"كوفيد-19"، وفقاً لما أظهرته نتائج الفحوصات التي خضع لها الفريق لدى وصول بعثته إلى قطر.

وأعلن الهلال أن المصابين هم محمد البريك (مدافع)، سلمان الفرج (قائد الفريق)، محمد الواكد (الحارس البديل)، صالح الشهري (مهاجم)، حمد العبدان (لاعب وسط)، بالإضافة إلى الإداري سعود كريري.

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سيتم عزل المصابين لحين تعافيهم وفحصهم بشكل دوري من قبل الاتحاد الآسيوي، لحين الحصول على نتائج سلبية تمكنهم من العودة مجدداً للانخراط في فريقهم.

ويطمح الفريق السعودي حامل اللقب لتخطي أزمته والتفوق على باختاكور متصدر المجموعة بفارق الأهداف علماً أن لكليهما 6 نقاط بعد فوزهما بأول مباراتين قبل تعليق المنافسات.

ويملك الهلال المتوج أخيراً بلقب الدوري المحلي، مجموعة من الأسماء المميزة، يأتي في مقدمتها الرباعي، الفرنسي بافيتيمبي غوميس، والإيطالي سيباستيان جوفينكو والكوري الجنوبي يانغ هيون-سوو إلى جانب سالم الدوسري ومحمد كنو وياسر الشهراني.

وضمن المجموعة عينها، يلعب شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني بحثاً عن الفوز الأول.

وشهد بطل كأس الامارات عام 2019 تغييرات عدة مقارنة بالوضع الذي كان عليه قبل تعليق المسابقة، إذ تم استبدال المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بالإسباني جيرارد ساراغوسا، كما سيحل الثنائي البرازيلي كارلوس إدواردو القادم من الهلال وليوناردو ليتي لاعب فريق الرديف بدل مواطنيهما ليوناردو سوزا المصاب ولوفانور هنريكي الذي لم يتم تجديد عقده.

وأكد المدافع محمد جابر أنّ: "شباب الأهلي عازم على تخطي بدايته السلبية في البطولة، وستكون المباراة أمام شهر خودرو مصيرية، وعازمون على تقديم أفضل ما عندنا، وتصحيح وضعنا في مجموعتنا وحصد بطاقة التأهل الى الدور المقبل".

من جهته، سيكون شهر خودرو تحت قيادة حارس المرمى الدولي السابق مهدي رحمتي (37 عاماً) الذي ستكون مهمته مزدوجة في الفريق الذي أنهى الدوري الإيراني لموسم 2019-2020 في المركز السادس، حيث سيقوم بدور المدرب بديلاً لسهراب باختيارزاده إلى جانب حراسة المرمى