رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق الزمالك على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق المهاجم القناص مصطفي محمد من رأسية رائعة بالدقيقة 63 من زمن اللقاء.

هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلي 55 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 71 نقطة والذي يحتاج فقط للفوز في مباراته على الاتحاد غدا لحسم لقب الدوري رسميا.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي:-

1- الأهلي 71 نقطة.

2- الزمالك 55 نقطة.

3- المقاولون العرب 47 نقطة.

4- بيراميدز 45 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 36 نقطة.

6- إنبي 35 نقطة.

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7- سموحة 33 نقطة.

8- مصر للمقاصة 33 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

10- الإسماعيلي 30 نقطة.

11- طلائع الجيش 29 نقطة.

12- نادي أسوان 28 نقطة.

13- الجونة 28 نقطة.

14- وادي دجلة 27 نقطة.

15- حرس الحدود 26 نقطة.

16- المصري 25 نقطة.

17- إف سي مصر 19 نقطة.

18- طنطا 17 نقطة.